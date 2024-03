Grattacielo Piemonte: operativo il Bim, modello avanzato per una gestione efficiente

Tra le prime pubbliche amministrazioni in Italia, la Regione Piemonte dispone a Torino di un ufficio dedicato al BIM ( Building Information Modeling ).

Il progetto

Il Building Information Modeling, nato da un anno in collaborazione col Politecnico di Torino, è un modello di progettazione, realizzazione e gestione degli edifici che coordina tutte le informazioni grafiche e alfanumeriche, avvalendosi delle più moderne tecnologie, come la realtà aumentata e la visione tridimensionale degli spazi. Lo segue il gruppo di lavoro guidato dalla professoressa Anna Osello.

Il BIM ha sede al 6° piano del Grattacielo e fornisce informazioni sempre aggiornate sull’edificio, facilitando la pianificazione degli interventi di manutenzione, la gestione degli impianti e le attività svolte all’interno.

I commenti

Così l’assessore al Patrimonio Andrea Tronzano: “Sono certo che sarà efficace per la gestione del Grattacielo e, in prospettiva, potrà essere utilizzato anche dai Comuni o da altre pubbliche amministrazioni. Siamo orgogliosi di essere tra i primi in Italia ad utilizzare questo modello che, dal 1° gennaio 2025, sarà obbligatorio per i nuovi progetti”.

Ecco la prof. Anna Osello che guida il team gestionale: “È un modello adatto alla gestione di un edificio complesso come questo grattacielo. Il Politecnico di Torino, grazie al lavoro del dottorando Michele Zucco e dal ricercatore Matteo Del Giudice, ha sviluppato un progetto innovativo e di grande interesse tecnico che sarà sviluppato nei prossimi mesi”.