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Giochi Mediterraneo, Lollobrigida “La Rai racconterà sport e territorio”

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Ago 20, 2026


TARANTO (ITALPRESS) – “Di Taranto si è parlato spesso in termini difficili, legati all’Ilva e a quello che è accaduto negli anni. In realtà bisogna scoprire questa città e far capire che anche nei territori in difficoltà c’è una grande bellezza. È compito anche nostro,
soprattutto nostro, raccontarla”. Lo ha detto Marco Lollobrigida, direttore di RaiSport, alla vigilia dell’inaugurazione dei XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, parlando dell’impegno della Rai, che avrà 100 ore di programmazione. “Durante le dirette ci occuperemo di tutto – ha spiegato – mentre la sera, su Rai 2, avremo una rubrica nella quale racconteremo anche le storie degli atleti e del territorio”. La stessa cerimonia inaugurale, in programma allo Iacovone, sarà trasmessa in diretta su Rai2: “È una grande storia della cultura di Taranto, non soltanto dei Paesi partecipanti e degli atleti, ma anche della coreografia e della scenografia che raccontano il tessuto sociale della città”.

xt8/gm/gtr

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