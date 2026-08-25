IN EVIDENZA

Giochi Mediterraneo, Borelli oro nei 200 farfalla “Può darmi slancio”

Di

Ago 25, 2026


TARANTO (ITALPRESS) – “Per me questa è una manifestazione straordinaria. Dopo aver vinto il bronzo, l’oro mi dà una sensazione incredibile e il pubblico mi ha sempre supportato, mi ha dato delle emozioni fantastiche”. Così Paola Borrelli commenta la medaglia d’oro conquistata nei 200 farfalla ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. “Questa medaglia, essendo i Giochi del Mediterraneo, rappresenta qualcosa di davvero fondamentale per la mia carriera e può darmi lo slancio”, aggiunge la nuotatrice azzurra. “È stata comunque una gara ostica e difficile, anche visto il momento della stagione, però ce l’ho fatta”, conclude Borrelli, protagonista di una prestazione che le ha regalato il gradino più alto del podio davanti al pubblico tarantino.

xt8/gm/azn

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Giochi Mediterraneo, Camozzi argento nei 200 farfalla “Abbiamo dato il massimo”

Ago 25, 2026
IN EVIDENZA

Giochi Mediterraneo, Guatti oro nei 50 sl “Vincere in casa vale doppio”

Ago 25, 2026
IN EVIDENZA

Giochi Mediterraneo, Razzetti oro nei 200 farfalla “Vincere gioia immensa”

Ago 25, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

Cina, lanciati sette satelliti con un razzo Long March-6C

Ago 25, 2026
TOP NEWS

Al Meeting di Rimini dibattito sul futuro del welfare a vent’anni dal 5×1000

Ago 25, 2026
TOP NEWS

La Cina studia “100 standard” da applicare alla produzione di robot umanoidi

Ago 25, 2026
IN EVIDENZA

Giochi Mediterraneo, Camozzi argento nei 200 farfalla “Abbiamo dato il massimo”

Ago 25, 2026