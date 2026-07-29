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Galvagno “Appello a opposizioni per abolizione voto segreto all’Ars”

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Lug 29, 2026


PALERMO (ITALPRESS) – “Molte volte si è discusso di una questione che ha sempre ostacolato i lavori d’Aula. A partire dalla prossima legislatura, quindi, potrebbe essere uno strumento utile, per garantire maggiore chiarezza e trasparenza, quello dell’abolizione o quanto meno limitazione del voto segreto. Ho detto anche che sarei pronto a ritirare tutte le proposte che ho fatto in commissione regolamento per avere una proposta da parte delle opposizioni, quanto meno per una sua limitazione. A condizione che in Aula non ci sia nessuno che chieda il voto segreto sull’abolizione del voto segreto, altrimenti sarebbe una presa in giro”. Lo ha dichiarato il presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gaetano Galvagno, parlando con i giornalisti a margine della cerimonia del “Ventaglio”, a Palazzo dei Normanni, a Palermo. col3/vbo/gtr

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