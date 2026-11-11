Fondo Solidarietà, Amenta “Inaccettabile disparità trattamento per Comuni siciliani”





PALERMO (ITALPRESS) – “Dopo aver tentato una interlocuzione istituzionale, incontrando il Mef, l’Anci nazionale e la Corte dei Conti, abbiamo deciso di adire le vie legali per impugnare il decreto sul Fondo di solidarietà. È inaccettabile che i comuni siciliani non vengano trattati al pari di quelli delle regioni a statuto ordinario. Sbloccare 200 milioni di euro in più all’anno significa garantire e rafforzare le funzioni fondamentali previste dalla legge: dagli affari generali alla polizia locale, dalle politiche sociali all’illuminazione, passando per viabilità, cura del verde pubblico, controlli sul territorio, pubblica istruzione e asili nido. Parliamo di risorse decisive per migliorare concretamente i servizi che impattano ogni giorno sulla vita dei cittadini”. Lo ha affermato Paolo Amenta, presidente di Anci Sicilia.

Nel corso di una conferenza stampa all’Assemblea Regionale Siciliana, Amenta e il segretario generale, Mario Emanuele Alvano, hanno illustrato le ragioni dell’azione legale curata dagli avvocati Corrado Caruso e Piermassimo Chirulli.

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