Florovivaismo, il Governo approva la legge quadro per il settore





ROMA (ITALPRESS) – Dopo oltre trent’anni di attesa il florovivaismo italiano ha finalmente una legge quadro dedicata. Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il decreto legislativo che introduce una nuova disciplina organica per un settore strategico dell’agricoltura nazionale. L’obiettivo è superare la logica degli interventi d’emergenza e costruire una strategia di sviluppo basata su programmazione, innovazione e competitività. La riforma prevede un Piano nazionale per il florovivaismo, un Tavolo tecnico permanente al Masaf e strumenti per sostenere investimenti, formazione, certificazioni e tracciabilità. Un comparto che oggi vale 3,3 miliardi di euro di produzione, coinvolge circa 19mila imprese e 30mila ettari di superficie coltivata, con un export che nel 2025 ha sfiorato 1,3 miliardi di euro. La nuova normativa punta a valorizzare l’intera filiera, dai vivaisti ai garden center fino ai professionisti della manutenzione del verde, rafforzando il ruolo del settore anche sul fronte ambientale e della tutela del Made in Italy. Per le associazioni agricole si tratta di un passaggio storico, ma ora la sfida sarà tradurre le nuove regole in maggiore competitività e redditività per le imprese, chiamate a fronteggiare anche l’aumento dei costi e le difficoltà sui mercati internazionali.

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