Si rinnova anche quest’anno l’appuntamento per operatori di settore e appassionati con la 12^ edizione biennale della fiera forestale BOSTER, a Beaulard, frazione di Oulx, in Alta Valle di Susa. Inaugurazione domani, venerdì 28 giugno, alle ore 13.

Necessaria iscrizione al link: https://eventisegreteria.it/eventiinformativiforeste/.

BOSTER, Bosco & Territorio, innovativo e unico nel panorama fieristico italiano, è l’evento dinamico ambientato in bosco che espone e mette in funzione macchine, attrezzature e accessori per l’esbosco, la prima lavorazione del legno, la manutenzione del territorio.

Percorso di visita tutto all’aperto, con aree per permettere alle aziende espositrici di esprimere al massimo le potenzialità delle proprie attrezzature. Il visitatore ha così modo di vedere il meglio della meccanizzazione forestale al lavoro, verificare direttamente la resa delle macchine, fare confronti diretti e apprezzarne la capacità operativa grazie alle visite guidate curate dall’organizzazione.

BOSTER è un’ampia rassegna di prodotti e servizi legati alle filiere che valorizzano il legno quale risorsa rinnovabile: dal bosco al riscaldamento ecologico per la casa ed il legno come materiale per il costruire ecosostenibile.

L’evento BOSTER è quindi l’appuntamento da non perdere non solo per il mondo professionale, sempre attento all’aggiornamento tecnico, ma anche per i tanti appassionati che qui possono trovare le migliori attrezzature e accessori per il proprio hobby e conoscere tutte le opportunità legate alla valorizzazione della risorsa legno.

A opera di compensazione per la Fiera, sono stati messe a dimora 230 piantine di larice, specie autoctona delle foreste dell’Alta Valle di Susa. Il rimboschimento ha come obiettivo la stabilizzazione di un versante posto a monte della strada forestale che collega Pierremeanud a Chateau Beaulard (strada della Fontana del buon Vino), itinerario escursionistico di importante frequentazione, in modo particolare nel periodo estivo.