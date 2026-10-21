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Falcone “L’Ue intervenga con misure strutturali per far fronte alla crisi”

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Ott 21, 2026


STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) – “Credo che in un momento così particolare in cui vi sono dilaganti proteste, non soltanto in Italia, l’Europa deve intervenire e mettere in campo delle misure strutturali che possano ridurre la dipendenza energetica e dare delle risposte alla competitività delle nostre imprese, e di tutto il Europa. Deve intervenire per aumentare il potere d’acquisto dei cittadini e delle famiglie; deve intervenire per ridurre il costo di beni e servizi, sia per le famiglie, ma altrettanto per le imprese”. Così l’eurodeputato di Forza Italia, Marco Falcone, in un’intervista alla Italpress al Parlamento europeo di Strasburgo.
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