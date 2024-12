Fair play Menarini, Donato “La storia di Andy Diaz va raccontata”

FIRENZE (ITALPRESS) – “Andy Diaz ha fatto qualcosa di straordinario e va raccontato. Ha una storia unica con valori importanti”. Lo ha dichiarato il tecnico azzurro del Salto triplo Fabrizio Donato, a margine del talk show “Fair Play Menarini – I campioni si raccontano” ambientato nella cornice del Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio a Firenze. “Sono emozionato per il bronzo, la mia rinascita nello sport ad alto livello e raggiungere questo obiettivo era il minimo che potevo fare per l’Italia e per tutti quelli che mi hanno aiutato in questo percorso” le parole dell’azzurro.

