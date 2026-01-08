Energia, Vigilante “Efficientamento fondamentale”





ROMA (ITALPRESS) – “Il tema dell’efficientamento energetico è assolutamente importante, sia per l’edilizia privata che per quella pubblica. Non stiamo parlando di slogan ma di realtà, il governo ha messo a disposizione un miliardo e mezzo per la riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica, quindi progetti concreti che verranno realizzati nei prossimi mesi”. Così Vinicio Vigilante, amministratore delegato del Gse, intervenendo all’evento della Lega “A tua difesa. Verso la finanziaria 2027”.

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