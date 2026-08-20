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Ecco Aroya, il villaggio galleggiante dei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026

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Ago 20, 2026


TARANTO (ITALPRESS) – A Taranto apre le porte Aroya, la nave da crociera trasformata nel Villaggio degli atleti dei 20esimi Giochi del Mediterraneo, al via venerdì 21 agosto nella città pugliese con la cerimonia di inaugurazione in programma allo stadio Iacovone che vedrà la presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e della presidente del Consiglio Giorgia Meloni.
Saranno 3.083 gli atleti, di cui 497 italiani, e 33 gli sport interessati per una piccola Olimpiade che si concluderà il 3 settembre.
A bordo sono già arrivate diverse delegazioni accolte dal personale della nave, dalla Marina Militare, dallo staff di Taranto 2026.
A fare gli onori di casa è Alessia Maurelli, responsabile del Villaggio ed ex capitana della Nazionale italiana di ginnastica ritmica. La nave offre tutti i servizi di un vero villaggio sportivo: cabine, ristorante, piscina, palestra, medical center e spazi per l’allenamento. La Aroya sarà così per tutta la durata dei Giochi una vera casa galleggiante per gli sportivi, con il mare di Taranto a fare da cornice a una grande sfida internazionale.

xt8/gm/azn

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