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Dosso “Mi sento una bomba, agli Europei di Birmingham per superare miei limiti”

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Ago 1, 2026


ROMA (ITALPRESS) – “Fisicamente mi sento una bomba, mentalmente ancora meglio. Avere tutti qui nel campo del mio gruppo sportivo mi fa entrare in clima gara. Sono molto emozionata e non vedo l’ora di essere dietro i blocchi il 10 agosto”. Così la velocista Zaynab Dosso nel corso del raduno degli staffettisti azzurri in vista degli Europei di atletica leggera, in programma a Birmingham. “L’obiettivo è tornare a casa con una medaglia, e penso che la conseguenza potrebbe essere quella di rompere il muro degli 11 secondi – aggiunge -. Sono molto emozionata di mettermi alla prova e spingermi ancora di più dietro alla mia zona di comfort e vedere cosa posso fare”.

mec/gm/mca1

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