IN EVIDENZA

Dieci anni di legge antispreco valgono oltre 10 miliardi

Di

Nov 5, 2026


MILANO (ITALPRESS) – A dieci anni dall’approvazione della cosiddetta Legge Gadda contro lo spreco alimentare e farmaceutico, il bilancio è positivo: tra il 2016 e il 2025 sono stati generati oltre 10,3 miliardi di euro di valore economico grazie al recupero e alla redistribuzione delle eccedenze. Oggi opportunità per le imprese e strumento per rafforzare il rapporto con il Terzo settore, il sistema delle donazioni guarda oltre i comparti alimentare e farmaceutico, aprendo “nuove” prospettive per il recupero e la destinazione a fini solidaristici di beni ancora utilizzabili. Una possibilità che interessa un numero crescente di settori produttivi e che richiede strumenti capaci di accompagnare le aziende nella gestione delle donazioni, dalla cessione dei prodotti fino alla loro distribuzione.
f50/mgg/gtr

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Tg News – 5/11/2026

Nov 5, 2026
IN EVIDENZA

Women Value Company, al decennale premiate a Firenze 33 PMI del Centro Italia

Nov 5, 2026
IN EVIDENZA

Cina, un robot umanoide esegue con precisione un salto su un rialzo

Nov 5, 2026

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Tg News – 5/11/2026

Nov 5, 2026
IN EVIDENZA

Dieci anni di legge antispreco valgono oltre 10 miliardi

Nov 5, 2026
IN EVIDENZA

Women Value Company, al decennale premiate a Firenze 33 PMI del Centro Italia

Nov 5, 2026
IN EVIDENZA

Cina, un robot umanoide esegue con precisione un salto su un rialzo

Nov 5, 2026