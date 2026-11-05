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Legge anti-spreco: 10 anni valgono 10 miliardi

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Nov 5, 2026
MILANO (ITALPRESS) – A 10 anni dall’approvazione della cosiddetta Legge Gadda contro lo spreco alimentare e farmaceutico, il bilancio è positivo: tra il 2016 e il 2025 sono stati generati oltre 10,3 miliardi di euro di valore economico grazie al recupero e alla redistribuzione delle eccedenze. Oggi opportunità per le imprese e strumento per rafforzare il rapporto con il Terzo settore, il sistema delle donazioni guarda oltre i comparti alimentare e farmaceutico, aprendo “nuove” prospettive per il recupero e la destinazione a fini solidaristici di beni ancora utilizzabili. Una possibilità che interessa un numero crescente di settori produttivi e che richiede strumenti capaci di accompagnare le aziende nella gestione delle donazioni, dalla cessione dei prodotti fino alla loro distribuzione.
f50/mgg/gtr

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