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De Laurentiis “Malagò non dovrebbe mai essere messo in discussione”

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Ott 12, 2026


ROMA (ITALPRESS) – “Malagò non dovrebbe mai essere in discussione. Noi della Serie A siamo società di capitali e abbiamo a che fare con un mondo vecchio, dove ci sono personaggi che vengono eletti e devono dire la loro per giustificare il proprio ruolo, spesso dicendo cose legate al passato e non al futuro. Malagò, anche se ha i suoi anni, è un imprenditore. Il mondo si divide in imprenditori e prenditori. I politici sono molto spesso prenditori e quelli che si sono mossi appartengono al mondo della politica e capiscono poco di calcio e dove il calcio dovrebbe andare in futuro”. Lo ha detto il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis a margine della cerimonia di consegna dei Collari d’Oro al merito sportivo, presso il Centro di Preparazione Olimpica a Roma.
(ITALPRESS).

mec/azn/mc

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