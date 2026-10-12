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Arte contemporanea, Sindaco Civita di Bagnoregio “Vinta sfida quasi impossibile”

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Ott 12, 2026


ROMA (ITALPRESS) – “Civita di Bagnoregio insieme a Bolsena non facciamo 10.000 abitanti, quindi sapevamo che era una sfida delicata, quasi impossibile. Abbiamo lavorato a un dossier importante incentrato sulla sull’educazione con artisti che hanno scelto di stare al nostro fianco e quindi ci godiamo questa giornata che fino a qualche anno fa probabilmente era impensabile”. Lo ha dichiarato Luca Profili, sindaco di Civita di Bagnoregio, commentando il titolo di Capitale italiana dell’arte contemporanea 2028 che si sono aggiudicate insieme Civita di Bagnoregio e Bolsena, in provincia di Viterbo.

xc7/pc/azn

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