Ddl “Liberi di scegliere”, Colosimo “Lo Stato darà tutele a minori e madri”

PALERMO (ITALPRESS) – “Possono anche restare tutti gli otto mandamenti e le trentatré famiglie mafiose, ma se le persone per bene continueranno a sostenere il lavoro delle forze dell’ordine Palermo riuscirà a sconfiggere Cosa Nostra”. Queste le parole di Chiara Colosimo, presidente della Commissione parlamentare Antimafia intervenuta da Palazzo Branciforte nel corso della presentazione del ddl bipartisan ‘Liberi di scegliere’. “In questi anni ho sviluppato un legame speciale con Palermo e con l’anniversario del 23 di maggio, ed è per questo che in questa sede lancio l’appello alle giovani generazioni di non cadere nelle mani della criminalità organizzata, respingendo quello che ha già soffocato questa città. Questo Ddl è calendarizzato alla Camera per martedì 26, questo significa che è vicino ad essere approvato almeno dal primo ramo del Parlamento. Si tratta di una notizia straordinaria – sottolinea – , perché tutti i gruppi parlamentari hanno approvato questo progetto di legge senza dividersi e poi perché questa legge accompagna un percorso culturale. Il senso – ha concluso Colosimo – è quello di dire ai più giovani e alle loro madri che esiste un’alternativa alla criminalità, data dallo Stato con una tutela che consentirà a donne e bambini di ricominciare in libertà con una nuova vita”.

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