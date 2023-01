La generosità per gli ospiti dell’Ospedale Infantile Cesare Arrigo di Alessandria non si ferma e anche per la festività dell’Epifania sono proseguite le donazioni per far trascorrere alcuni momenti di gioia ai giovani pazienti.

Accompagnati da una simpatica Befana, alcuni agenti della Polizia Penitenziaria di Alessandria hanno donato nel pomeriggio di ieri, giovedì 5 gennaio, giocattoli e dolci che, con l’aiuto delle volontarie della Avoi odv, sono poi stati consegnati ai reparti pediatrici di Spalto Marengo: un gesto che, ancora una volta, dimostra lo stretto legame che unisce l’Infantile e il territorio.

Per questo motivo l’Azienda Ospedaliera di Alessandria ringrazia di cuore la Polizia Penitenziaria e i donatori che in questo periodo natalizio hanno avuto un pensiero solidale per tutti i ricoverati del Cesare Arrigo.