IN EVIDENZA

Dal Parlamento Ue primo via libera all’Euro digitale

Di

Lug 10, 2026


ROMA (ITALPRESS) – Il Parlamento Europeo ha approvato in prima lettura il Regolamento per l’euro digitale, con 416 voti a favore su 607 votanti. La misura fa parte del cosiddetto “pacchetto moneta unica”. Entro il mese di luglio si aprirà la fase del Trilogo, cioè dei negoziati che coinvolgono Parlamento, Consiglio dell’Unione europea e Commissione Ue, necessari per definire il testo finale del regolamento. L’obiettivo è quello di completare il processo entro il 2026. L’euro digitale sarebbe una evoluzione della moneta unica nell’era digitale. Consentirebbe ai cittadini di utilizzare, anche in formato elettronico, una forma di moneta emessa direttamente dalla banca centrale. Sarebbe un’opzione in più oltre al contante e agli strumenti di pagamento privati già esistenti. Il progetto punta a preservare la disponibilità della moneta pubblica, rafforzando l’autonomia e la capacità innovativa dell’Europa nel settore dei pagamenti. Parallelamente al confronto tra le istituzioni europee, l’Eurosistema sta andando avanti con il lavoro di progettazione e sperimentazione. In questo contesto, la Banca d’Italia è impegnata, insieme alla BCE e alle altre banche centrali dell’area dell’euro, nelle attività di preparazione tecnica del progetto. Nei prossimi mesi il confronto legislativo e le attività di sperimentazione proseguiranno in parallelo.

gsl

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Clima estremo e turismo: allarme Onu su porti e aeroporti

Lug 10, 2026
IN EVIDENZA

Transizione ecologica, gli italiani scelgono le rinnovabili

Lug 10, 2026
IN EVIDENZA

La Nave Amerigo Vespucci lascia Manhattan e viaggia verso Boston

Lug 10, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

Volata vincente per Merlier nella 7^ tappa del Tour, Pogacar resta in giallo

Lug 10, 2026
TOP NEWS

Zverev piega Fery e vola in finale a Wimbledon

Lug 10, 2026
TOP NEWS

Lazio, nasce il Forum “Le Città della Notte”. Aurigemma “Scelta di responsabilità”

Lug 10, 2026
TOP NEWS

Cina, obiettivo ridurre del 17% le emissioni di CO2 entro il 2030

Lug 10, 2026