IN EVIDENZA

Cozzoli “Lo sport non è solo tempo libero e intrattenimento, ma anche business”

Di

Giu 10, 2026


PALERMO (ITALPRESS) – “Bisogna essere ambiziosi, non accontentarsi. Lo sport non è solo tempo libero e intrattenimento, ma ha una fortissima valenza sociale, valoriale, di crescita dei nostri giovani: è inoltre business, turismo, occupazione, Pil”. Così Vito Cozzoli, amministratore delegato di Autostrade dello Stato, presentando al Circolo del Golf di Palermo il suo libro ‘L’anima sociale e industriale dello sport’. “Questo libro vuole testimoniare ancora una volta che lo sport può fare la differenza, migliorare la vita delle persone ed essere un volano di crescita economica e occupazionale del Paese. Dobbiamo far sì che lo sport cresca in termini di business, visto che in Italia non facciamo abbastanza per valorizzarne la capacità di produrre reddito, occupazione e sviluppo economico. D’altro canto più cresce la Sport Industry, più risorse possono essere destinate allo sport sociale: da questo punto di vista lo Stato può fare tanto, oggi tutti i cittadini hanno il diritto allo sport all’interno della Costituzione e questo significa renderlo accessibile, aperto, di tutti e per tutti”.

xd8/gm/azn

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Torna “Relazioni”, dialogo tra pazienti e istituzioni sulla sanità del futuro

Giu 10, 2026
IN EVIDENZA

Fonda “Dagli europei netta contrarietà alla guerra in Iran”

Giu 10, 2026
IN EVIDENZA

Parisi “La politica Ue metta al centro i territori”

Giu 10, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

Cina, l’indice dei prezzi al consumo aumenta a maggio dell’1,2%

Giu 10, 2026
TOP NEWS

Cina, un sindaco italiano parla di tradizioni e innovazione a Huangshan

Giu 10, 2026
TOP NEWS

Guerra in Iran, dall’opinione pubblica europea dissenso e preoccupazione

Giu 10, 2026
IN EVIDENZA

Cozzoli “Lo sport non è solo tempo libero e intrattenimento, ma anche business”

Giu 10, 2026