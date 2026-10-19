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Cortei, Mattarella “Violenze da soggetti inediti, serve analisi approfondita”

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Ott 19, 2026


ROMA (ITALPRESS) – “Il riferimento all’impegno al servizio cittadini induce ad ampliare lo sguardo più in generale. È un servizio che passa dalla garanzia di condizioni di sicurezza che assicurano il pacifico dispiegarsi della vita delle nostre comunità, nelle città e nei borghi, dove ogni violenza è inaccettabile. Alle forze dell’ordine, in particolare ai quasi 200 loro feriti nei giorni scorsi, va la piena solidarietà della comunità nazionale”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella intervenendo alla cerimonia inaugurale dell’Assemblea nazionale delle Province italiane (Upi) a Imperia. “Occorre un’analisi intelligente e approfondita – prosegue – e va elaborata un’attenta vigilanza in grado di contrastare violenze che sembrano esplodere in modo inatteso da soggetti inediti. Condizione, quest’ultima, che pone interrogativi su cui riflettere sotto diversi profili”.
mgg/azn
(Fonte video: Quirinale)

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