IN EVIDENZA

Controlli straordinari della Polizia sul litorale romano, 2 arresti

Di

Lug 11, 2026


ROMA (ITALPRESS) – Un servizio straordinario di controllo del territorio della Polizia di Stato ha interessato le principali località costiere, da Fiumicino ad Anzio, passando per Ladispoli e Cerveteri. Il bilancio complessivo dell’operazione è di oltre 250 persone identificate, 120 veicoli controllati, due arresti, quattro cittadini stranieri accompagnati all’Ufficio immigrazione della Questura e tre assuntori di sostanze stupefacenti sanzionati e segnalati alla Prefettura. L’attività, finalizzata ad innalzare gli standard securitari nelle aree balneari maggiormente frequentate durante la stagione estiva, ha visto gli agenti presidiare stabilimenti, luoghi della movida, esercizi commerciali e principali arterie di collegamento, affiancando ai controlli su territorio una intensa azione di contrasto ai reati predatori, allo spaccio di droga ed all’immigrazione irregolare. vbo/mca1
(Fonte video: Polizia di Stato)

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Turismo Magazine – 11/7/2026

Lug 11, 2026
IN EVIDENZA

Premio Ischia, Crosetto “La sicurezza passa anche da un’informazione seria”

Lug 11, 2026
IN EVIDENZA

Palermo, Ferrandelli “Donna che vive in Germania riconsegna alloggio popolare”

Lug 11, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

Marc Marquez in pole al Sachsenring, caduta per Bezzecchi

Lug 11, 2026
TOP NEWS

Crosetto “Ad Ankara è andata bene, l’Alleanza ora è più salda”

Lug 11, 2026
IN EVIDENZA

Controlli straordinari della Polizia sul litorale romano, 2 arresti

Lug 11, 2026
IN EVIDENZA

Turismo Magazine – 11/7/2026

Lug 11, 2026