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Confcom, negozi in calo ma imprese più forti. Città a rischio desertificazione

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Lug 22, 2026


ROMA (ITALPRESS) – Tra il 2018 e il 2025 gli esercizi commerciali al dettaglio in Italia sono scesi da 666 mila a 570 mila, un calo del 14,4%, ma aumentano produttività ed efficienza, con un boom di fatturato per discount ed e-commerce. Il Sud mantiene una maggiore capillarità commerciale, grazie anche a turismo e autoimprenditorialità. È questa in sintesi la fotografia scattata dal primo Rapporto Confcommercio su un settore che cambia, si rafforza sul piano economico, aumenta efficienza e produttività ma perde presenza fisica sul territorio. La desertificazione nelle città resta infatti il nodo critico.

f04/sat/azn

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