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Cipolloni “Da riconoscimento Unesco per cucina italiana effetti sulla filiera”

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Mar 30, 2026


MANDURIA (TARANTO) (ITALPRESS) – Il riconoscimento della cucina italiana come patrimonio immateriale dell’Unesco “è una cosa che ci fa fare sistema, se ne sta parlando moltissimo a livello di comunicazione istituzionale. Noi siamo stati promotori della prima ora, soprattutto negli Stati Uniti, e stiamo continuando. Vediamo gli effetti anche su tutta la filiera, soprattutto negli Usa si
lavora attraverso intermediari e vediamo che questa cosa ha creato un interesse diverso rispetto a prima”.
Così Andrea Cipolloni, amministratore delegato di Eataly, a margine del primo “Forum della Cucina Italiana”, iniziativa promossa da Bruno Vespa in collaborazione con l’Agenzia ICE e organizzata da Comin & Partners.
xi2/abr/ads/gsl

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