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Caro carburanti, Salvini “Sostanzioso taglio delle accise in Cdm”

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Mar 18, 2026


MILANO (ITALPRESS) – “Sono soddisfatto, mi sembra che le compagnie petrolifere abbiano capito che gli famiglie e imprese italiane non possono continuare a pagare in questo modo gasolio e benzina. Abbiamo chiesto ai petrolieri di fare anche loro la loro parte con un prezzo medio massimo da non superare”. Così il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, dopo l’incontro sul caro carburante con le principali compagnie petrolifere alla Prefettura di Milano. “Certo, non siamo noi ad aver scatenato la guerra in Iran e non saremo noi a partecipare alla guerra contro l’Iran. Però stiamo lavorando, io da ministro dei Trasporti con il ministro dell’Economia Giorgetti, per intervenire già stasera in Cdm con un primo sostanziale e sostanzioso taglio delle accise che possa diventare uno sconto alla pompa di benzina già nelle prossime ore”, ha aggiunto.

xm4/tvi/mca3

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