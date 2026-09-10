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Buttieri “Con efficientamento energetico edilizia popolare aiuto per famiglie”

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Set 10, 2026


ROMA (ITALPRESS) – “Si tratta di un importante traguardo con dei numeri importanti”. La misura sull’efficientamento energetico
dell’edilizia popolare “darà un aiuto concreto alle famiglie perché con l’aumento dei costi dell’energia e del riscaldamento farà risparmiare un 30% sulle bollette. E’ un gran passo”. Così Marco Buttieri, presidente di Federcasa, in occasione della conferenza stampa sulla riqualificazione energetica dell’edilizia popolare con il Pnrr.
xb1/ads/azn

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