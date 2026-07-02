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Buonfiglio “Nel calcio vanno ripristinati valori come la preparazione fisica”

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Lug 2, 2026


FIRENZE (ITALPRESS) – “Il presidente della Figc Giovanni Malagò è un leader, che ha bene in mente quello che deve fare. Mi auguro che le altre componenti del mondo del calcio lo seguano perché una delle prime cose che bisogna ripristinare nel calcio sono i valori, come la preparazione fisica, perché stiamo vedendo questi Mondiali e faccio fatica a immaginarci ai Mondiali, avendo visto la preparazione fisica dei nostri atleti”. Lo ha detto il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio a Firenze a margine della cena di gala della 30esima edizione del Premio Internazionale Fair Play Menarini.
f39/xb8/xr5/gm/azn

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