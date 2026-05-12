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Borchia “I conflitti vanno avanti, la via diplomatica appare impantanata”

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Mag 12, 2026


BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Al di là delle pulsioni ideologiche che hanno spesso caratterizzato alcune decisioni, bisogna prendere atto che i conflitti stanno andando avanti e che la via diplomatica, al momento, appare impantanata”. Così, in un’intervista alla Italpress, l’eurodeputato della Lega Paolo Borchia, in merito ai conflitti internazionali e le misure sanzionatorie adottate dall’Unione europea. L’esponente della Lega ha riconosciuto le difficoltà del contesto internazionale: “Comprendo che la comunità internazionale non abbia molti strumenti a disposizione, ma è necessario fare una sorta di tagliando sulle politiche messe in campo”.

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