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Bonsignore “Non basta un premio per conoscere Pirandello, serve la sua umanità”

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Set 24, 2026


PALERMO (ITALPRESS) – “Quest’anno il premio compie sessant’anni quindi, in vista della premiazione che avverrà a marzo 2027, l’occasione di presentare un libro su di lui scritto da una delle autrici e studiose più importanti come Annamaria Andreoli è fondamentale. Per conoscere Pirandello non basta un premio, bisogna conoscerne anche l’umanità e i problemi personali: in questo modo Fondazione Sicilia e Fondazione Chiazzese non fanno altro che esaltare il meglio della nostra terra”. Lo ha detto il presidente della Fondazione Lauro Chiazzese Raffaele Bonsignore, a margine dell’incontro ‘La Palermo di Pirandello’, organizzato a Villa Filippina nell’ambito del festival Logos. Durante l’incontro, è stato presentato il libro ‘Io Pirandello. Uomo del caos’ di Annamaria Andreoli, scrittrice e presidente dell’Istituto Studi pirandelliani di Roma.
xd8/mrc/gsl

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