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Bedin “Serie B campionato combattuto, valorizzare i giovani l’obiettivo”

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Ago 18, 2026


MILANO (ITALPRESS) – “La Serie B mantiene le sue caratteristiche di equilibrio, sarà un campionato combattuto, ci saranno grandi piazze, sicuramente molte sorprese, una formula ormai consolidata. Ci aspettiamo la solita Serie B estremamente interessante”. Lo ha dichiarato il presidente della Lega Serie B, Paolo Bedin, a margine della presentazione della 95esima edizione del campionato cadetto. “L’importanza data ai giovani? È la nostra mission, non possiamo che intensificare il nostro impegno. Abbiamo cambiato la regola sul minutaggio, ci saranno più bonus per i vivai, l’innalzamento del tetto minimo di minuti per poter accedere alle risorse. Ci aspettiamo club che investano ancora di più sui giovani. È un campionato che, come l’anno scorso, avrà numeri importanti in termini di minuti giocati: 80% dei nostri calciatori sono italiani, di questi il 36%, più di un terzo, sono under 23 convocabili per le nazionali. Come ripeto questo il nostro obiettivo, la nostra mission sportiva”, ha concluso.
ari/pia/azn

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