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Ater, Rocca “Intervento strategico, nel Lazio il tema casa è molto sentito”

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Mag 8, 2026


ROMA (ITALPRESS) – “Questo è un intervento strategico, perché il tema casa nel Lazio è molto sentito. Stiamo mettendo tutte le risorse possibili”. Lo ha affermato il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca a margine della conferenza stampa dedicata ai provvedimenti economici nei confronti dell’edilizia residenziale pubblica e di riqualificazione energetica per le Ater con l’assegnazione dalla Regione di 44,2 milioni. “Non abbiamo terminato. Adesso mi auguro che a breve potremo lanciare anche altre misure che stiamo definendo. C’è una forte volontà di sostenere l’housing e di invertire la tendenza che ha visto negli anni scomparire e lasciare le Ater, abbandonate a se stesse”, ha aggiunto.

xl5/pc/mca2

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