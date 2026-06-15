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Assidipost-Federmanager, Alfano nuovo segretario generale. Palmieri presidente

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Giu 15, 2026


ROMA (ITALPRESS) – Cambio al vertice di Assidipost-Federmanager. Alessandro Alfano e Tiziana Palmieri sono stati eletti rispettivamente segretario generale e presidente dell’associazione durante il congresso nazionale che si è svolto a Roma. Assidipost-Federmanager ha anche organizzato un convegno nella Capitale in cui si è discusso di intelligenza artificiale: non più una tecnologia del futuro, ma una forza che sta ridisegnando le regole del lavoro, dell’impresa e della leadership. Una trasformazione epocale, tra rischi e opportunità, in cui risulta cruciale il ruolo dei manager.
f04/mec/fsc/azn

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