Artico, Bernini “Italia protagonista per la ricerca”

Gen 16, 2026


ROMA (ITALPRESS) – "Nell'Artico non siamo all'anno zero. Nella stazione italiana alle isole Svalbard ci sono tutti, ricercatori e Difesa. Siamo protagonisti nel mondo artico e nelle scienze polari, abbiamo cominciato cinquant'anni fa ad investire profondamente: capitale umano, materiali e infrastrutture". Così il ministro dell'Università e della ricerca Anna Maria Bernini, durante la conferenza di presentazione della Politica Artica Italiana a Villa Madama.

