IN EVIDENZA

Bernini “Università, ricerca e diplomazia scientifica sono vettori di pace”

Di

Gen 16, 2026


ROMA (ITALPRESS) – “Se i ricercatori, le università di paesi che hanno dei conflitti si dichiarassero guerra sarebbe la fine di tutto. Le università, la ricerca, la diplomazia scientifica sono dei vettori di pace”. Ha dichiarato il ministro dell’Università e della ricerca Anna Maria Bernini a margine della Conferenza di presentazione della Politica Artica Italiana, che si è svolta oggi a Villa Madama. Sempre parlando della diplomazia scientifica ha aggiunto: “Il motivo per cui non ho mai accettato azioni di boicottaggio, a prescindere dalle questioni israelo-palestinesi o Russia e Ucraina, è perché portano allontanamento e conflitto. Bisogna continuare a far lavorar i ricercatori insieme perché è dalla loro capacità di fare coesione e sistema che nasce la speranza di pace”.

xl5/sat/mca1

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Ucraina, Salvini “Conto nei prossimi mesi sulla fine della guerra e dei decreti”

Gen 16, 2026
IN EVIDENZA

Artico, Bernini “Italia protagonista per la ricerca”

Gen 16, 2026
IN EVIDENZA

Artico, Crosetto “Costruire un sistema di regole”

Gen 16, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

IA per studiare Sofocle, a Roma la prima sperimentazione EY-Istituto Santa Maria

Gen 16, 2026
TOP NEWS

Meloni “Artico regione strategica, sia priorità per Ue e Nato”

Gen 16, 2026
IN EVIDENZA

Bernini “Università, ricerca e diplomazia scientifica sono vettori di pace”

Gen 16, 2026
IN EVIDENZA

Ucraina, Salvini “Conto nei prossimi mesi sulla fine della guerra e dei decreti”

Gen 16, 2026