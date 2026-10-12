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Allegrini “Emigrazione italiana in Usa storia coraggio, sacrificio e orgoglio”

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Ott 12, 2026


ROMA (ITALPRESS) – “Per tutti gli italoamericani questo protocollo è molto importante perché tutti devono sapere la storia dell’emigrazione negli Usa di più di 4 milioni di italiani. Si tratta di una storia di coraggio, di sacrificio, di tanti valori occidentali, una storia di cui tutti gli italiani devono essere molto orgogliosi perché gli italoamericani hanno avuto molto successo negli USA, hanno contribuito a rendere il Paese più ricco con la loro presenza”. Lo afferma il presidente della National Italian American Foundation (Niaf), Robert Allegrini, a margine della firma di un protocollo d’intesa con il ministero dell’Istruzione e del Merito.

xb1/sat/azn

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