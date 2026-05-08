IN EVIDENZA

America Week – Episodio 65

Di

Mag 8, 2026


NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – C’è un’immagine che forse racconta meglio di tutte il momento politico di Donald Trump: il presidente americano che posta messaggi furiosi nel cuore della notte, alternando minacce all’Iran, attacchi al Papa, foto generate con l’intelligenza artificiale dove appare come un supereroe muscoloso, mentre a Washington i suoi uomini si contraddicono sulla guerra, le tariffe e persino sugli scandali che continuano a inseguirlo.

Trump appare sempre più nervoso, sotto pressione, quasi in panico. I sondaggi continuano a scendere, le elezioni di midterm di novembre si avvicinano e la guerra nel Golfo Persico sembra diventare una sabbia mobile che trascina Trump sempre più in basso. Nel giro di quarantotto ore, il Segretario di Stato Marco Rubio ha dichiarato davanti ai giornalisti che “Operation Epic Fury” contro l’Iran era praticamente conclusa e che gli Stati Uniti erano entrati in una nuova fase umanitaria chiamata “Project Freedom”. Tre ore dopo, Trump ha rimesso tutto in discussione annunciando nuovi bombardamenti se Teheran non accetterà rapidamente un accordo.

xo9/sat/gtr

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Traffico illecito di oro tra Veneto e Austria, due arresti e sequestri

Mag 8, 2026
IN EVIDENZA

Realpolitik – Le opzioni di Trump

Mag 8, 2026
IN EVIDENZA

Argotec, Avino “Crescita continua ma il cuore dell’azienda resta italiano”

Mag 8, 2026

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

America Week – Episodio 65

Mag 8, 2026
IN EVIDENZA

Traffico illecito di oro tra Veneto e Austria, due arresti e sequestri

Mag 8, 2026
TOP NEWS

Sequestrata nel cosentino maxi area industriale con 1000 mq di amianto killer

Mag 8, 2026
TOP NEWS

A Hormuz scambi di attacchi Iran-Usa, Trump “La tregua continua”

Mag 8, 2026