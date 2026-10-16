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Albanese “Nasce piattaforma interattiva a sostegno di imprese e istituzioni”

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Ott 16, 2026


PALERMO (ITALPRESS) – “E’ uno strumento pensato per le imprese, le associazioni di categoria, le istituzioni. Riusciamo a fornire una quantità di dati a supporto non solo dell’economia, ma anche degli enti che vogliono programmare sapendo qual è la mappatura esatta delle aziende e degli addetti, se il trend è in crescita oppure in decremento. È uno strumento importantissimo per indirizzare l’economia, ma soprattutto per avvicinarci al futuro e ai nostri giovani: è una piattaforma interattiva, che avrà sviluppi e si completerà con la creazione di un Centro studi della Camera di commercio. Sarà la prima piattaforma per diffusione e certificazione del dato: i nostri dati sono tutti nel registro imprese, ma chi utilizza questa piattaforma sa che non ha margini di errore”. Così il presidente della Camera di Commercio Palermo-Enna, Alessandro Albanese, a margine della presentazione del Dashboard Registro Imprese, la nuova piattaforma interattiva di visualizzazione dei dati istituita dalla Cciaa con l’obiettivo di monitorare le dinamiche socioeconomiche del territorio. xd8/vbo/gtr

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