Abodi “Lascio alla Lega A e alle componenti il tema della candidatura di Malagò”





ROMA (ITALPRESS) – “Ricandidatura Malagò? È un tema che lascio alla Lega così come alle altre componenti. La mia preoccupazione è semplicemente che questo sistema ancora una volta riesca a trovare armonia e sintonia nella diversità delle componenti”. Lo ha detto il ministro per lo sport e i Giovani, Andrea Abodi, a margine dell’incontro ‘Giovani e sport’ organizzato al Salone d’Onore del Coni dal direttivo della Conferenza nazionale Anci dei presidenti dei Consigli Comunali, rispondendo a chi chiede se siano maturi i tempi per la ricandidatura di Malagò alla presidenza Figc, in vista delle elezioni del 14 dicembre. L’auspicio del ministro in tal senso è che “le nazionali raggiungano risultati ma anche che si consolidi la base, perché riprenda la sua spinta propulsiva e il movimento femminile cresca. Per il resto faccio quello che posso dal punto di vista normativo per migliorare l’efficienza del sistema, ma le scelte sono individuali e vanno rispettate qualunque esse siano”, conclude Abodi.

(ITALPRESS).

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