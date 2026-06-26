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Al via “Conversazioni in Residenza”, a Manhattan l’italiano lingua del dialogo

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Giu 26, 2026


NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Un salotto culturale in italiano nel cuore di Manhattan dove ambasciatori, diplomatici, funzionari delle Nazioni Unite e appassionati della cultura italiana possano confrontarsi sui grandi temi dell’attualità mondiale utilizzando la lingua di Dante. È questo l’obiettivo di “Conversazioni in Residenza”, il nuovo ciclo di incontri inaugurato alla Residenza del Rappresentante Permanente d’Italia all’ONU, l’ambasciatore Giorgio Marrapodi.
x09/fsc/gtr
(Video di Stefano Vaccara)

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