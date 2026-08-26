Agrifood Magazine – 26/8/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questo numero di Agrifood Magazine, prodotto dall’Italpress in collaborazione con TeleAmbiente:
– Continua a crescere la produzione di gelato nell’Ue, +1,9% nel 2025
– Pomodoro, il clima mette alla prova la raccolta
– Meloni, angurie e insalate protagonisti dei consumi estivi 2026
– Olio tunisino, export in crescita. Più controlli in Italia
– Continua a crescere la produzione di gelato nell’Ue, +1,9% nel 2025
– Pomodoro, il clima mette alla prova la raccolta
– Meloni, angurie e insalate protagonisti dei consumi estivi 2026
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mgg/gsl