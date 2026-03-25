Agricoltura, il biologico migliora rese e sostenibilità





ROMA (ITALPRESS) – La sostenibilità dell’agricoltura passa sempre più dal biologico. A dirlo è un nuovo studio internazionale guidato dall’Università di Alicante, pubblicato sulla rivista Nature Sustainability. Secondo i ricercatori, destinare almeno il 50% dei terreni agricoli a coltivazioni biologiche permette di trovare un equilibrio tra produttività e tutela degli ecosistemi. Non solo: migliora la biodiversità del suolo e rafforza funzioni fondamentali come lo stoccaggio del carbonio, il ciclo dei nutrienti e la gestione delle risorse idriche. Lo studio ha analizzato 179 appezzamenti agricoli in otto Paesi, evidenziando che rese elevate e suoli sani non sono necessariamente in contrasto. In molti casi, infatti, aziende agricole – sia biologiche che convenzionali – riescono a coniugare produttività e sostenibilità grazie a pratiche come la riduzione dell’aratura, l’uso di fertilizzanti organici e una maggiore copertura vegetale. Secondo gli esperti, gli obiettivi europei attuali – che puntano al 25% di agricoltura biologica entro il 2030 – potrebbero non essere sufficienti. Servono traguardi più ambiziosi per proteggere la salute del suolo, ridurre l’uso di pesticidi e garantire la sicurezza alimentare nel lungo periodo.

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