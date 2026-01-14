Aeroporto Napoli, Manfredi “Capodichino sarà scalo intercontinentale”





NAPOLI (ITALPRESS) – “Sarà un aeroporto che si espanderà molto verso la parte intercontinentale. Quindi, con voli diretti che già ci sono per Stati Uniti, Canada, ma anche voli per l’Oriente, quindi Cina, Giappone, India. Rappresenterà una grande leva anche per la crescita economica, per il turismo, per gli investimenti in città. Si arriverà all’obiettivo del 7% dei viaggiatori che vengono direttamente da voli intercontinentali, voli diretti, senza scalo”. Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, a margine della presentazione del Masterplan 2035 dell’aeroporto di Napoli-Capodichino. “Questo – ha sottolineato – rappresenta un grande investimento da parte di Gesac che farà un secondo terminal, perché il terminal che oggi c’è è insufficiente, troppo piccolo. Tutto per i voli intercontinentali. Poi ci sarà un grande intervento sulla viabilità perché grazie alla cessione di aree dell’aeroporto militare ci sarà una nuova strada di accesso da viale Maddalena all’aeroporto. Quindi, si potrà entrare e uscire da un’altra strada. Quindi, è un grande miglioramento della viabilità che oggi è un tema molto critico. Il numero di voli non aumenterà, si utilizzeranno aerei molto più moderni progressivamente che sono aerei a basso impatto ambientale che dimezzano sia il rumore che le emissioni. Oltre a ulteriori interventi specifici per fare in modo che l’impatto ambientale risulti migliorato. Si farà di tutto per garantire la massima sostenibilità dell’aeroporto che è una risorsa indispensabile della città. Ci rendiamo conto adesso chiudendolo per 24 giorni cosa sta succedendo”. xm9/vbo/gtr