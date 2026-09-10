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A luglio cresce la produzione industriale

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Set 10, 2026


ROMA (ITALPRESS) – La produzione industriale torna a crescere a luglio. Secondo i dati Istat, l’indice destagionalizzato ha registrato un aumento dello 0,7% rispetto a giugno. Nella media del periodo maggio-luglio, tuttavia, il livello della produzione è sostanzialmente stabile, con una flessione dello 0,1% rispetto ai tre mesi precedenti. La crescita mensile interessa tutti i principali raggruppamenti. Su base annua la produzione resta invariata. Tra i settori, gli incrementi tendenziali più marcati riguardano la fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria, la produzione di prodotti farmaceutici e la fabbricazione di computer, prodotti elettronici e ottici. Le flessioni più ampie interessano invece le altre industrie manifatturiere, la riparazione e installazione di macchinari, i prodotti chimici e le apparecchiature elettriche.

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