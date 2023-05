Un successo l’Asta benefica per l’acquisto di auto elettrica per “AIL Alessandria-Asti”: 31.000 euro

La prestigiosa casa d’aste ‘Christie’s’ ad Alessandria con ‘Allemandi editore’ per beneficenza. L’auto sarà utilizzata per il trasporto dei malati di leucemia.

L’asta

Ha superato i 31.000 euro il ricavato dell’asta benefica organizzata per permettere all’Associazione Italiana Leucemia di Alessandria/Asti ODV di acquistare un’automobile elettrica per il trasporto dei pazienti ematologici in condizioni di disagio economico e sociale che devono eseguire terapie in reparto o in regime di day hospital. L’asta si è svolta a Palatium Vetus, messo gentilmente a disposizione dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, e ha visto imprenditori, banchieri e professionisti misurarsi in una gara di solidarietà per l’acquisto di una selezione di opere d’arte, porcellane e oggetti offerti in beneficenza dagli eredi di Malvina Ferioli, Mavy.

A battere l’asta è stata Christie’s, una delle più prestigiose case internazionali, leader mondiale nei settori dell’arte e del lusso, presente in 46 Paesi e per la prima volta ad Alessandria; ha offerto i suoi servizi a titolo assolutamente gratuito, rinunciando anche alle commissioni d’asta sulle vendite.

Il catalogo è stato realizzato gratuitamente da Umberto Allemandi Editore, tra le principali e più stimate case editrici di libri d’arte e architettura al mondo, nonché società editrice che pubblica dalla sua fondazione il mensile “Il Giornale dell’Arte”.

L’iniziativa

Nata dall’incontro tra l’esigenza di AIL Alessandria/Asti ODV e il desiderio di Massimo e Sean Cappone, rispettivamente figlio e nipote di Mavy, di ricordare con un atto di generosità sociale la figura della loro congiunta. Mavy era, infatti, titolare di un atelier nel cuore di Torino dove accoglieva, oltre a clienti della jet society, anche artisti professionisti o dilettanti che in segno di amicizia le donavano le loro opere d’arte. Dalle parole di Massimo e Sean Cappone, la gioia per aver saputo conservare e rinnovare la memoria della loro cara congiunta che considerava la solidarietà uno dei più alti valori morali.

Le parole

“Siamo molto soddisfatti del risultato raggiunto – ha affermato il presidente di AIL Alessandria/Asti ODV, Giovanni Zingarini – e commossi per la generosità degli ospiti che hanno partecipato a questa serata. La storica sede di Palatium Vetus ha fatto da cornice all’evento e la disponibilità di Christie’s e Allemandi Editore hanno completato il cerchio. L’obiettivo che ci eravamo prefissati era molto ambizioso. Un grazie sincero a tutti coloro che hanno collaborato al progetto e un particolare ringraziamento, per il suo impegno, alla nostra consigliera Alla Kouchnerova“.

“La Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria – ha dichiarato il presidente, notaio Luciano Mariano – ha aperto volentieri le porte a questo evento di beneficienza. Siamo lieti che Palatium Vetus sia diventato un punto di riferimento sociale, culturale ed economico per il nostro territorio e per la comunità che vi risiede”.

La serata

Brillantemente condotta da Enzo De Cicco, medico radiologo, neo presidente della Società Storica del Novese, che ha ceduto il microfono a Cristiano De Lorenzo, director managing di Christie’s che, con estrema professionalità, ha battuto all’asta 23 oggetti della “Collezione Mavy” accuratamente selezionati per l’occasione.

La cena che ha preceduto l’asta è stata curata dall’impeccabile chef Anna Ghisolfi e i vini sono stati gentilmente offerti dalle cantine tortonesi: Cantine Volpi, Claudio Mariotto, Vigneti Walter Massa, Vigneti Repetto. Hanno collaborato all’iniziativa Coldiretti Alessandria, Elah Dufour, Paglieri, Riso dei Marchisei e Pico Maccario.