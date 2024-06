Teatro all’aperto al Quartiere Cristo nel mese di giugno: giovedì 13, mercoledì 19 e giovedì 27

Iniziativa voluta fortemente dall’ Associazione Alessandria Sud e Associazione Attività e Commercio Quartiere Cristo , nell’ambito della valorizzazione del Territorio. Il Teatro nel Quartiere in questi anni ha sempre riscosso notevole successo: la mini rassegna s’intitola “Stasera Niente di Serio” ed è a ingresso libero.

Il programma

Giovedi 13 giugno – ore 21 – cortile della Farmacia Sacchi (via de Amicis) – “Pautasso Antonio esperto di Matrimonio” proposto dalla compagnia Ikeatrando. Trama del celebre cavallo di battaglia di Macario: Antonio Pautasso, modesto avvocato di provincia, conduce la sua grigia esistenza in compagnia della governante, da anni innamorata di lui, ma non corrisposta. Lavora con il suo praticante di studio, Averardo, un giovane nobile decaduto, vessato dalla madre, una contessa, vedova da anni. La loro quotidianità viene rivoluzionata dall’improvviso arrivo di una lontana parente di Pautasso, Margherita, che stravolgerà le loro abitudini.

Mercoledì 19 giugno – ore 21 – Piazza Campora –

“Quattro Divorzi e un Matrimonio” a cura della Compagnia Teatrale Fubinese. Trama: 50 anni fa… il referendum sul divorzio. 30 anni fa… il celebre film ‘Quattro matrimoni e un funerale’. E oggi... E’ una commedia sulle famiglie del giorno d’oggi, su certezze che si disgregano, sul disinteresse diffuso, su luoghi comuni da sfatare, su un aspirapolvere rumoroso e su un arrosto che si fa attendere un po’ troppo.

Dalle ore 19 in piazza, presso l’Angolo di Raffaella, apericena su prenotazione al 371-6460192.

Giovedi 27 giugno – ore 21 – area estiva della SOMS (corso Acqui 158) –

“Stasera cabaret… o qualcosa del genere”, presentata dal Teatro d’Appendice. Serata di sketch, improvvisazioni, vuoti di memoria, storie senza arte nè parte. Per tutti i gusti e per tutte le tasche… intanto è gratis.