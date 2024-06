Quartiere Cristo: l’esordio del teatro in strada

Giovedì sera in un cortile gremito (Farmacia Sacchi) è andato in scena il primo dei 3 eventi della mini rassegna teatrale promossa dall’Associazione Attività e Commercio Quartiere Cristo e Associazione Alessandria Sud, con la collaborazione di Massimo Brusasco e Mauro Risciglione.

Piazetta gremita per la compagnia Ikeatrando che ha portato in scena “Pautasso Antonio esperto di matrimonio”. Una bella serata apprezzata dai tantissimi presenti. E’ cominciata cosi la settimana di iniziativa che porterà alla Notte bianca, ma prima la seconda del teatro in piazza con i prossimi appuntamenti.

Per tutti i gusti e per tutte le tasche… intanto è gratis

Mercoledì 19 giugno – Piazza Campora ore 21 –

“Quattro Divorzi e un Matrimonio” a cura della Compagnia Teatrale Fubinese.

Dalle ore 19 Apericena, in piazza presso l’Angolo di Raffaella su prenotazione al 371-6460192.

Giovedi 27 giugno – area estiva della SOMS ore 21 (corso Acqui 158)

Teatro d’Appendice presenta: “Stasera cabaret… o qualcosa del genere” Serata di sketch, improvvisazioni, vuoti di memoria, storie senza arte né parte.