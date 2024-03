Alcune note di regia di Massimo Bagliani

“In Tosca, Puccini crea dei personaggi indimenticabili e firma un ritratto indelebile di quel mondo bigotto e corrotto. Rispetto a tante altre opere liriche c’è qualcosa in più che affascina, che mi ha colpito: una sorta di inganno continuo, nulla è come sembra.