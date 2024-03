“Cose a caso”, esperimenti di fisica e magìa di prossimità. Domenica 10 marzo a Frassinello

Va in scena domenica 10 marzo alle 16 , “Cose a caso” di e con Andrea Speranza. Il castello di Frassinello Monferrato ospiterà l’evento, su prenotazione, per soli 60 spettatori .

“COSE A CASO” esperimenti di fisica, magia di prossimità e manipolazione di materie effimere a cura di Andrea Speranza.

Può un esperimento di fisica diventare un effetto di magia?

Nello spettacolo non saranno presentate discipline classiche di circo, ma piuttosto un impreciso catalogo di inusuali, nascoste o (ri)scoperte discipline. L’illusionista usa gli esperimenti per guidare il pubblico verso l’inaspettato, e per questo si ispira ai saloni di sperimentazioni del XVIII e XIX secolo. Le magie di prossimità e le sperimentazioni di fisica presenti in questo progetto sono concepite come mezzo di incontro. Questo per togliere delle possibili sfaccettature di infallibilità e di potere del mago, così ottenendo un lato più umano in equità con gli spettatori.

Andrea Speranza

Dopo aver studiato alla scuola di circo Flic di Torino nel 2007, Andrea Speranza prosegue la sua strada tra Francia, Spagna ed Italia, dove si interessa agli studi di magia in tutte le sue forme, sviluppando il suo potenziale di illusionista.

Partecipa come artista a creazioni tipo: Censura diretto da J.M. Guy, R. Magro e J. Torres nel 2019, Radio Angel diretto da R. Magro nel 2019, Esche diretto dal Magda clan nel 2017, Impromptu della compagnia catalana Circ Teatre Modern nel 2014.

Ha lavorato come supporto alla creazione e come consigliere di effetti magici per varie compagnie e nel 2022-2023 ha fatto parte della formazione “Formalisation de Projet” – FOCON, presso l’ESACTO-Lido di Toulouse.

Ha scritto il suo nuovo progetto di creazione COSE A CASO per spazi intimi ed insoliti e fa parte come artista del progetto Circo de Sur a Sur, guidato da Trucacircus (Spagna) e La Grainerie (Francia).

Info

Posti – limitati amassimo 60 persone

Prezzi – € 10 adulti, 5 € bambini

Prenotazione obbligatoria a MagdaClan: 331-138 8336