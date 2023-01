Continua la nuova stagione culturale del Maggiore di Verbania: giovedì 12 c’è “Lo schiaccianoci”

Dopo uno stop quasi totale di diversi mesi e una graduale ripresa, tra mascherine in sala e posti distanziati, per quest’autunno siamo tutti pronti a tornare a teatro in una situazione che è sempre più simile alla “normalità” a cui siamo sempre stati abituati.

È in questo clima, fresco dai successi registrati durante gli appuntamenti di quest’estate nell’Arena Esterna, che il TEATRO MAGGIORE di VERBANIA si prepara a dare il via alla sua nuova stagione culturale in collaborazione con Piemonte dal Vivo.

Il nuovo appuntamento della nuova stagione culturale è per giovedì 12 gennaio alle ore 21.00 con lo spettacolo LO SCHIACCIANOCI (musiche di Pyotr Tchaikovsky).

Lo spettacolo

Il magnifico balletto classico sarà rappresentato dall’acclamata e prestigiosa compagnia RUSSIAN CLASSICAL BALLET, composta da un cast di stelle del balletto russo, con la direzione artistica di Evgeniya Bespalova e Denis Karakashev.

Basato sulla fiaba “Lo schiaccianoci e il re dei topi”, di E.T.A. Hoffmann, il balletto racconta la storia di una ragazza che sogna un principe, una storia capace di attivare l’immaginazione in ognuno di noi, portandoci nel regno della fantasia.

Info

Biglietti in vendita (anche on line) presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico della sede municipale di Piazza Garibaldi 15 – Pallanza, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30; presso la biglietteria del Teatro i giorni di apertura per spettacoli.

https://toptix1.mioticket.it/fondazioneilmaggiore/

www.ilmaggioreverbania.it

www.facebook.com/ilMaggioreVerbania

www.instagram.com/il_maggiore_verbania/