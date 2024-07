Riapre al pubblico la Pinacoteca di Voltaggio

Con l’arrivo della stagione estiva 2024, torna a pieno regime l’attività della Pinacoteca dei Cappuccini di Voltaggio, offrendo la possibilità ai visitatori di ammirare le opere pittoriche e scultoree che compongono la pregevole collezione di arte sacra (dal XV al XVIII secolo) ospitata nelle sue sale.

Da domenica 7 luglio a domenica 25 agosto la preziosa quadreria riaprirà le porte al pubblico per visite individuali la domenica pomeriggio, Ferragosto compreso (giovedì), con il seguente orario: 15.30–18.30. Ingresso libero a offerta (per manutenzione Chiesa e restauro quadri).

Visite guidate: domenica 21 luglio ore 16 – venerdì 23 agosto ore 18.30 (su prenotazione e con posti limitati). Possibile richiedere visite guidate per gruppi su prenotazione.

Ad occuparsi delle visite saranno l’associazione L’Arcangelo APS e l’Amministrazione del Comune di Voltaggio, in collaborazione con il Museo Cappuccini di Genova.

L’intento condiviso dai vari enti interessati è quello di valorizzare e promuovere il complesso conventuale dei Padri Cappuccini, di cui la Pinacoteca è parte integrante .Si tratta di un autentico gioiello storico–artistico immerso nel verde dell’Appennino, che si offre come polo culturale e turistico per tutto il territorio ligure e piemontese, anche organizzando eventi culturali di rilievo grazie al costante sostegno della Fondazione Cassa Risparmio di Alessandria e Viscol Spa.

Calendario Eventi

Venerdì 9 agosto ore 21 – concerto musica celtica in Piazza Garibaldi

concerto musica celtica in Piazza Garibaldi Sabato 10 agosto ore 21 – concerto pianoforte nel Convento dei Cappuccini

concerto pianoforte nel Convento dei Cappuccini Domenica 1 settembre ore 16.30 – concerto organo, soprano, viola da gamba nell’ Oratorio del Gonfalone

Info

Telefono/Whatsapp: 347-4608672

Sito: www.pinacotecadivoltaggio.it

Email: [email protected]

Facebook: Pinacoteca di Voltaggio

Instagram: pinacotecadivoltaggio